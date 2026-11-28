يخضع المغربي مروان سعدان، مدافع فريق الفتح الاول لكرة القدم، إلى جلسات علاجيّة وتأهيلية جراء إصابته بتمزق عضلي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في الفريق الأحسائي يبذل جهودًا مكثفة من أجل تجهيز المدافع بدنيًا وفنيًا، إلا أنه لم يُحدِّد موعدًا ثابتًا لعودته للمشاركة مع المجموعة في التدريبات.

وتعرَّض سعدان «34 عامًا» لإصابة خلال فترة التوقف الدولية الماضية، خضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ويحتل الفتح المرتبة الـ 16 في قائمة دوري روشن السعودي بـ 9 نقاط، ويواجه الفيحاء السبت المقبل في المجمعة لحساب الجولة 14.