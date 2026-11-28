جَمَعَ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بين ناصر الدوسري ومحمد كنو، ثنائي خط الوسط، في التشكيل الأساسي أمام الاتفاق، السبت، للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

ويعود آخر ظهور للثنائي سويًا في التشكيل الأساسي للهلال إلى مباراة الفريق أمام الفيحاء، 21 مايو الماضي، لحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري الموسم السابق.

واتجه إنزاجي إلى الاعتماد على كنو وناصر في التشكيل تزامنًا مع غياب زميلهما البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويدخل الهلال المواجهة التي يستضيفها ملعب نادي الاتفاق بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري والسنغالي خاليدو كوليبالي وحسّان تمبكتي والفرنسي ثيو هيرنانديز، ويشغل كنو وناصر والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خط الوسط، بينما تضم التركيبة الهجومية كلًا من البرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة.

ويظهر على مقاعد البدلاء حمد اليامي، الظهير الأيمن، للمرة الثانية على التوالي والأولى في الدوري منذ إصابته أمام التعاون، 24 فبراير الماضي.

وكان اللاعب جلس احتياطيًا في المباراة القارية الماضية للفريق أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وظل على الدكة حتى نهايتها.

ويجلس إلى جواره المهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي فضلًا عن 7 لاعبين محليين.