يستعد وافي شريف، مواليد 2009، لتسجيل ظهوره الأول مع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بعدما اتخذ المدرب الأسترالي آرثر باباس قرارًا مفاجئًا بوضعه ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة الهلال، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويخطف شريف، البالغ من العمر 17 عامًا، الأنظار بوصفه أحد الأسماء الواعدة في الفئات السنية لنادي الاتفاق.

وحسب المعلومات المتوفرة عنه، يشغل مركز المحور، ويمكنه أداء أدوار لاعب الوسط رقم 6 و8، المتمثلة في الخروج بالكرة من الضغط، وبناء اللعب، والربط بين الخطوط، إلى جانب المهام الدفاعية.

ويمتلك شريف، وفقًا لمنشورات على منصة «إكس»، مجموعة من الخصائص، أبرزها القدرة على افتكاك الكرة والخروج بها من المساحات الضيقة وتجاوز ضغط المنافس، فضلًا عن دقة التمريرات الطويلة.

وتأتي مشاركته في ظل غياب السلوفاكي أوندري دودا، لاعب الوسط، للإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وتضم تشكيلة الاتفاق كلًا من السلوفاكي ماريك روداك في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع، من اليمين إلى اليسار عبد الله خطيب، والإسكتلندي جاك هيندري، والبرازيلي بيدرو هنريكي، ومشعل العلائلي. وفي خط الوسط، يشارك الإيفواري عبد الله كانتي، وياسر الشمري، والواعد وافي شريف، فيما يقود الخط الأمامي الإسباني ألفارو ميدران، والكوسوفي بيرسانت سيلينا، ثنائي صناعة اللعب، إلى جانب سلطان هارون، رأس الحربة.