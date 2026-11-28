استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم توازنه محليًا بفوزه على مضيفه الحزم 1ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي، مكررًا سيناريو مباراة جمعتهما قبل 16 عامًا انتهت بالنتيجة ذاتها.

ويدين الفريق النصراوي بهذا الانتصار إلى البرتغالي سامو كوستا الذي سجل الهدف الوحيد عند الدقيقة 26 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وحسم الأصفر مواجهته أمام الحزم بهدف نظيف للمرة الثانية في تاريخ مواجهاتهما في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها خلال اللقاء الذي جمعهما في 25 فبراير 2010 ضمن الجولة الافتتاحية من نسخة الدوري موسم 2009ـ2010.

ورفع النصر عدد انتصاراته إلى 13 في 17 مباراة جمعته بالحزم في دوري المحترفين، مقابل فوزين للأخير، بينما حضر التعادل مرتين.

كما عوض الفريق العاصمي من خلال هذا الفوز خسارته 1ـ3 أمام الأهلي في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة، رافعًا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا.

في المقابل، استمر غياب الحزم عن الانتصارات للمباراة السابعة تواليًا «تعادلان و4 هزائم»، وبذلك تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ15.

ويعود الفوز الأخير للفريق الحزماوي إلى 8 سبتمبر الماضي حينما تغلب على التعاون 1ـ0 ضمن منافسات الجولة السادسة.