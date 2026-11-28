جاءت مشاركة البرازيلي بيدرو هنريكي، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أمام الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بقرار من الجهاز الطبي بالنادي، حسبما أبانت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وعلى الرغم من خضوع البرازيلي إلى جراحة لترميم الأنف، بعد تعرضه لكسر داخلي وخارجي فيه، وحاجته إلى راحة لمدة خمسة أيام عقب العملية، وفق بيان أصدره النادي الخميس، ظهر اللاعب في تشكيلة الفريق.

وكان البيان ذاته أشار إلى انتظار اللاعب الخضوع لفحص طبي من أجل تقييم حالته وتحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية، وفي حال اجتيازه، ينتظم في التمارين مرتديًا قناعًا واقيًا للأنف، وفق توجيهات الجهاز الطبي بالنادي.

وبحسب المصادر، أجرى الجهاز الطبي فحصًا للاعب صباح السبت، قبل المباراة بساعات، وعلى إثره حصل على الضوء الأخضر للمشاركة، مبكِّرًا عن الموعد الذي حدَّده البيان، في خطوة كان المدرب الأسترالي آرثر باباس متمسكًا بها منذ البداية.

وظهر هنريكي أمام الهلال مرتديًا القناع الواقي للأنف، تنفيذًا لتوصيات الجهاز الطبي.