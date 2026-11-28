لم يخفِ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، امتعاضه من الانتقادات الموجهة ضده، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالفوز والخروج بشباك نظيفة خلال مواجهة الحزم التي كسبها الأصفر 1ـ0، السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية لقاء الحزم ردًا على سؤال بشأن صعوبة انتصارات فريقه: «بالتأكيد، عملنا واضح وجيد، ونتائجنا تثبت ذلك. خضنا حتى الآن 17 مباراة، وصحيح أننا لا نحتل المركز الأول، لكن فارق الأهداف فقط هو ما يفصلنا عن الصدارة، وأشعر بأنكم لا تحبونني».

وأضاف: «في مباراة الأهلي لم نكن محظوظين، ومن يصف انتصارنا على الحزم والسد القطري بالصعب عليه أن يشاهد المباراتين، وسيرى أننا استحققنا الفوز فيهما».

وعن سؤال «الرياضية» حول ماذا يعني له وصول النصر إلى 100 مباراة متتالية دون الغياب عن التسجيل، أجاب المدرب الأسترالي: «هذا إنجاز كبير للنادي، لم أكن موجودًا في جميع تلك المباريات، لكنه أمر إيجابي يعكس رغبة اللاعبين المستمرة في التسجيل».

وأكمل مدرب الفريق النصراوي: «من الجيد دائمًا تحقيق الفوز، بالتأكيد كانت مباراة الحزم تحمل العديد من التحديات، ومن الجميل أن ننتصر دون أن تستقبل شباكنا أي هدف».