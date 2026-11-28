تحسر التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم على الخسارة 0ـ1 أمام النصر، السبت، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، مبديًا في الوقت ذاته رضاه عن أداء لاعبيه.

وقال قادري في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «خضنا مباراة أمام أحد الأندية الكبيرة، وقدمنا مباراة جيدة على كافة الأصعدة، فنيًا وتكتيكيًا وبدنيًا، لكن للأسف كرة القدم تُقاس بالنتائج».

وأضاف المدرب التونسي: «قدمنا شوطًا أول متوازنًا، وحافظنا على توازننا ولم نمنح النصر المساحات، وفي الشوط الثاني قدمنا الأداء الذي اعتدنا عليه».

واختتم مدرب الحزم: «القدرة على التصرف في العشرين مترًا الأخيرة، التي تختلف من لاعب إلى آخر، هي ما صنعت الفارق في المواجهة، ولم نشاهد للنصر أي فرصة خطيرة باستثناء كرة رونالدو التي اصطدمت بالعارضة».