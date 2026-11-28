دوّن فريق النصر الأول لكرة القدم، اسمه في سجلات تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد تسجيله في 100 مباراة متتالية إثر فوزه على الحزم 1ـ0، السبت، وفقًا لإحصاءات الموقع الرسمي للدوري.

ودخل الفريق النصراوي تاريخ الدوري بفضل الهدف الذي سجله البرتغالي سامو كوستا في مرمى الحزم عند الدقيقة 26 من المباراة التي استضافها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبدأ الأصفر سلسلة التسجيل في ديسمبر 2023 حينما فاز على الرياض 4ـ1، واستمرت السلسلة متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الهلال «88 مباراة» حينما واصل التهديف خلال مواجهة الرياض التي كسبها 4ـ0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الموسم الجاري.

وفي 12 سبتمبر الماضي، كان النصر على موعد مع دخول التاريخ من أوسع أبوابه عندما كسر رقم ريفر بليت الأرجنتيني الذي صل صامدًا نحو تسعة أعوام «التسجيل في 93 مباراة على التوالي بين 1936 و1939».

وتجاوز النصر رقم ريفر بليت بعدما تمكن من التسجيل في 94 مباراة متتالية عقب تعادله 1ـ1 مع الخليج ضمن سابع جولات الدوري.