خطف الفارس السعودي الشاب سعود الرشيد «16 عامًا» الأضواء في منافسات النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» بالجنادرية، بعد تتويجه بالمركز الأول في شوط فئة الثلاث نجوم الدولية بارتفاع 1.35 متر، متفوقًا على نخبة من أبرز الفرسان الدوليين ومدربيه.

وجاء تتويج الرشيد على صهوة جواده «كواليتي ستار فيت زافيليندي زد» بعد أداء خالٍ من الأخطاء في الجولتين، محققًا زمنًا إجماليًا بلغ 118.51 ثانية «81.4 ثانية في الجولة الأولى و37.11 ثانية في الجولة الثانية»، ليحسم الشوط الذي شهد مشاركة أسماء لامعة، في مقدمتهم الفارس الدولي ومدربه مشاري الحربي، والفارسة فنون الحميدان، والفارس المصري مصطفى سعيد.

وينتمي البطل الشاب إلى عائلة عريقة تتنفس الفروسية، حيث توارث حب الخيل عن والده وأعمامه الذين مارسوا هذه الرياضة منذ نعومة أظفارهم، ولم يقتصر التألق في النسخة السادسة على سعود فحسب، بل امتد ليشمل شقيقيه محمد «15 عامًا»، وهالة «12 عامًا» اللذين سجلا نتائج لافتة في الأسبوع الأول، إلى جانب ابنتي عمه أحمد الرشيد، نورة التي انتزعت المركز الثاني في فئة الناشئين، والعنود، في لوحة عائلية تجسد حضور الجيل الجديد في الميادين السعودية.

وحول رحلته مع قفز الحواجز، أوضح الرشيد خلال حديثه للمركز الإعلامي للبطولة، السبت، أن دخوله المنافسات الرسمية لم يتجاوز العامين، قائلًا «البداية كانت بدافع استثمار وقت الفراغ، حيث توجهت إلى أحد الإسطبلات في الرياض وسجلت فيه، وبفضل الله وتوفيقه تحولت الهواية إلى شغف واحتراف، لأجد نفسي اليوم بعد عامين فقط متوجًا بهذا اللقب الدولي».

وأرجع الفارس الشاب الفضل في هذا الإنجاز إلى الدعم اللامحدود من والده وحضوره الدائم في الميادين، مؤكدًا أن هذا التتويج هو أقل ما يمكن تقديمه لرد الجميل له، كما ثمن الجهود الكبيرة لمدربيه مشاري الحربي وشقيقه مشعل في صقل موهبته وتجهيزه للمنافسات الكبرى.

وأشاد الرشيد بالمستوى الفني للنسخة السادسة من البطولة، مشيرًا إلى أن توسعة ميدان «قفز السعودية»، وإضافة ميدانين لإقامة المنافسات في وقت واحد أحدثا نقلة نوعية أسعدت جميع الفرسان.

كما لفت الفارس الشباب إلى أن وجود نخبة من المصنفين العالميين منح البطولة زخمًا استثنائيًا، مضيفًا «الفروسية كلها دروس، عندما يشارك فارس مصنف عالميًا، أعزل نفسي تمامًا لمراقبة طريقة إدارته للشوط، وأحرص بعد النهاية على لقائه وسؤاله لاكتساب الخبرة».

واختتم الرشيد حديثه بالتأكيد على أن طموحه لا يتوقف عند هذه المحطة، معربًا عن شكره للقيادة الرشيدة والاتحاد السعودي للفروسية على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، ومؤكدًا أن حلمه الأكبر يتمثل في الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي لتمثيل السعودية في دورة الألعاب الأولمبية، وبطولة كأس العالم للقفز والترويض، ورفع علم بلاده عاليًا في المحافل الدولية.