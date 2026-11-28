شارك 685 شخصًا من 20 جنسية، بينهم 550 رجلًا و135 سيدة، في الرحلة التجريبية الثانية لفعالية «على خُطى حاتم الطائي» التي انطلقت، السبت، في حائل بتنظيم جمعية «دروب القوافل».

وتمهّد الرحلة للفعالية الرئيسة في يناير المقبل، إذ تستهدف الجمعية خلالها تنظيم أكبر تجمع في العالم لممارسي رياضة المشي الجبلي وتسجيله في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

ويتيح مسار الرحلة في جبل السمراء للمشاركين استكشاف تضاريس المنطقة سيرًا على الأقدام، والتعرّف إلى موقدة حاتم الطائي وما ارتبط بها من روايات الكرم والضيافة في حائل.

وتندرج الرحلة ضمن مبادرة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، لإحياء دروب القوافل بالمنطقة.

وتهدف جمعية «دروب القوافل» من خلال هذه الرحلات إلى التعريف بمواقع حائل التاريخية عبر مسارات للمشي تستقطب الزوّار وهواة الرياضة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية السياحة.