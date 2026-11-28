تفوَّق فريق الهلال الأول لكرة القدم على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3ـ1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، مواصلًا سلسلة انتصاراته في المسابقة للمباراة السادسة تواليًا.

وسجَّل الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال، الهدفين الأول والثالث «30 و74»، فيما أحرز زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، الهدف الثاني «61»، بينما وقّع الإسباني ألفارو ميدران، صانع ألعاب الاتفاق، على هدف فريقه الوحيد «40».

ووصل الفريق العاصمي إلى سلسلة الفوز الأطول له في النسخة الجارية من الدوري، متجاوزًا انتصاراته الخمسة المتتالية التي حققها في بداية الموسم.

ومنذ خسارته أمام نيوم بنتيجة 0ـ2 في الجولة السادسة، تغلب الهلال على التعاون 6ـ0، والاتحاد 3ـ2، والحزم 1ـ0، والقادسية 3ـ2، والفتح 2ـ0، ثم الاتفاق 3ـ1، محققًا العلامة الكاملة في مبارياته الست الأخيرة، التي تخللها تأجيل مواجهته أمام الرياض ضمن الجولة التاسعة.

وتعود آخر سلسلة مماثلة أو أطول للهلال في الدوري إلى الفترة بين سبتمبر 2025 ويناير 2026، عندما حقق 13 انتصارًا متتاليًا.

وارتفع رصيد «الأزرق» إلى 33 نقطة، بفضل تحقيق انتصاره الـ 11 مقابل هزيمة واحدة، وواصل تصدر جدول الدوري بفارق نقطتين أمام القادسية والنصر.

أمّا الاتفاق، فبعد تلقيه هزيمة رابعة، تجمد رصيده عند 19 نقطة محتلًا المركز السابع.