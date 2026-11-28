حافظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم على تشكيله، الذي فاز على النصر 3ـ1 قبل أسبوع، ويبدأ به مباراة التعاون، مساء السبت في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي. يُستثنى من ذلك المدافع البرازيلي المصاب روجير إيبانيز، الذي اشتكى من آلامٍ في الساق خلال الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة.

واختار المدرب الهولندي مارينو بوسيتش بدء لقاء التعاون، على ملعب «الإنماء»، بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والمدافعَين محمد سليمان والتركي ميريح ديميرال، والظهيرين سعيد باعطية وسعد بالعبيد، والفرنسي فالنتين أتانجانا وزياد الجهني والأرميني إدوارد سبيرتسيان، ثلاثي الوسط، والجناحين البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والبرازيلي ويندرسون جالينو، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس 9 لاعبين، بينهم الجناح البرازيلي ماتيوس جونزالفيس، والمهاجم فراس البريكان، والمدافع ريان حامد، ونايف مسعود، لاعب الوسط.

وبين المواجهتين المحليتين، خسِر الأهلي، حامل اللقب، 2ـ3 من الشمال القطري، في أرض الأخير الإثنين، ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.