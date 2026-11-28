تكتسي ميادين النسخة السادسة من بطولات «قفز السعودية» لقفز الحواجز في الجنادرية بالعاصمة الرياض بمشاهد بصرية لافتة، لا تقتصر على الأداء الفني العالي للفرسان والخيل فحسب، بل تمتد لتعكس إرثًا ثقافيًا وتنظيميًا دقيقًا يجسده «زي الفارس»، الذي يجمع بين عراقة التقاليد العسكرية وأحدث تقنيات السلامة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للفروسية «FEI».

ومع تواصل منافسات البطولة التي انطلقت 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 267 فارسًا وفارسة يمثلون 16 دولة، يبرز التباين المدروس في ملابس الفرسان وألوانها كرسالة بصرية تحمل دلالات الهوية الوطنية والانضباط الاحترافي في آنٍ واحد.

وتخضع إطلالة الفارس في الأشواط الدولية المصنفة والتي تتدرج في البطولة من فئة النجمة الواحدة وحتى فئة 3 نجوم، لاشتراطات تتألف من 6 قطع رئيسة، تتصدرها الخوذة الواقية المزودة بنظام تثبيت ثلاثي النقاط تأكيدًا على أن سلامة الفارس تتقدم أي اعتبارات تقليدية، تليها السترة الرسمية ذات القصة التشريحية المرنة التي تتيح حرية الحركة أثناء اجتياز الحواجز التي يصل ارتفاعها في شوط الجائزة الكبرى إلى 150 سم، إضافة إلى القميص الأبيض وربطة العنق، والبنطال المقوى عند الركبتين باللونين الأبيض أو البيج، والجزمة الجلدية الطويلة ذات الكعب المحدد لمنع انزلاق القدم في الركاب.

ويحمل تنوع ألوان السترات داخل ميدان الجنادرية دلالات تنظيمية ورمزية دقيقة، إذ تمثل «السترة الحمراء» وسامًا يرتديه الفرسان في المحافل الكبرى، وهو المشهد الذي يتجلى بوضوح مع نجوم المنتخب السعودي المشاركين في النسخة الجارية، فيما تمنح اللوائح الفرسان المنتسبين للقطاعات العسكرية والأمنية حق التنافس بزيّهم العسكري الرسمي، في استحضار مباشر للجذور التاريخية لرياضة الفروسية، بينما يرتدي بقية الفرسان سترات بألوان كلاسيكية داكنة كالكحلي والأسود والأخضر تعكس الوقار والانتماء للأندية والجهات الراعية.

وفي جانب السلامة والتقنيات الحديثة، شهدت النسخة السادسة حضورًا لافتًا للسترات الهوائية الواقية التي يرتديها الفرسان أسفل السترة الرسمية أو فوقها، والمصممة للانتفاخ التلقائي في أجزاء من الثانية لحماية الجذع والعمود الفقري حال السقوط، كما تخضع الأدوات المساعدة كالمهماز والسوط لرقابة بيطرية وفنية مشددة تفرض قيودًا صارمة على أطوالها وطريقة استخدامها، ترسيخًا لمبدأ الاتحاد الدولي القائم على «رفاهية الخيل أولاً» والقيادة بالتناغم والمهارة لا بالقوة.

وتنعكس هذه الثقافة المتكاملة خارج حدود الميدان أيضًا عبر القرية الترفيهية المصاحبة للبطولة، التي تستقطب الزوار والعائلات وتضم متاجر متخصصة في مستلزمات الفروسية والأزياء المستوحاة من عالم الخيل، لتشكل البطولة منصة رياضية وثقافية متكاملة تبرز الوجه الحضاري لرياضة الفروسية في السعودية.