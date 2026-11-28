مدَّد فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة تفادي الخسارة أمام الاتفاق إلى 17 مباراةً متتاليةً في دوري روشن السعودي بعدما تغلَّب عليه 3ـ1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة، لم يتمكَّن الاتفاق من الفوز على الهلال في آخر 16 مباراةً بينهما ضمن دوري المحترفين، مكتفيًا بتعادلين مقابل 14 خسارةً، في أطول سلسلةٍ له دون انتصارٍ أمام منافسٍ واحدٍ في تاريخ المسابقة، حسبَ منصة «أوبتا» للإحصاءات الرياضية الرقمية.

وبالفوز الجديد، رفع الهلال السلسلة إلى 17 مباراةً دون خسارةٍ أمام الاتفاق، الذي يعود انتصاره الأخير على «الأزرق» في دوري المحترفين إلى مارس 2018 عندما تغلَّب عليه 2ـ1.

وسجَّل الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال، الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 30 و74، فيما أحرز زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، الهدف الثاني «61»، بينما وقَّع الإسباني ألفارو ميدران، صانع ألعاب الاتفاق، على هدف فريقه الوحيد «40».