أكَّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، توقَّعه تراجع مستوى الاتفاق خلال الشوط الثاني، وهو ما استغلَّه لاعبوه لحسم المواجهة، فيما أرجع غياب سالم الدوسري، قائد «الأزرق» عن المباراة التي جرت، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، للإصابة وليس لسببٍ آخر.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت هلاليةً بنتيجة 3ـ1: «حقَّقنا فوزًا مهمًّا ومستحقًّا، وقدَّمنا أداءً منظَّمًا. ظهر اللاعبون في قمة التركيز خلال الشوطين، رغم ابتعادنا عن مباريات الدوري لمدة 28 يومًا».

وعن أداء الفريق، أوضح المدرب الإيطالي: «كنا مميَّزين، وتوقَّعنا تراجع مستوى الاتفاق في الشوط الثاني، ونجحنا في استغلال ذلك».

وبشأن غياب سالم الدوسري، قال: «سالم تعرَّض لإصابةٍ في الكاحل، وقرَّر الجهاز الطبي التعامل معها وعلاجه، وهو لاعبٌ مهمٌّ بالنسبة لنا». وأضاف: «عانينا أيضًا من غياباتٍ عدة خلال المباراة، مثل روبن نيفيش، وبوابري، والحبشي».

ورفض مدرب الهلال التعليق على مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى مسؤولية الاتحاد السعودي عنه، وأفاد: «القرار يتَّخذه الاتحاد السعودي. لدينا حاليًّا ثمانية لاعبين أجانب، إلى جانب عددٍ من لاعبي المواليد، يمتلكون قدراتٍ مميَّزةً».

وحول المنافسة على مركز الظهير الأيمن بعد عودة حمد اليامي إلى المشاركة منهيًا غياب تسعة أشهرٍ للإصابة، أبان الإيطالي: «محزري لاعبٌ مهمٌّ، ويقدم موسمًا رائعًا، ولدينا حمد اليامي الذي كان مميَّزًا في الموسم الماضي، لكنَّه تعرَّض لسوء الحظ لإصابةٍ قويةٍ أبعدته».

وارتفع رصيد «الأزرق» إلى 33 نقطةً بفضل تحقيق انتصاره الـ 11 مقابل هزيمةٍ واحدةٍ، وواصل تصدُّر جدول الدوري بفارق نقطتين أمام القادسية والنصر.