يقود المغربي عبد الرزاق حمد الله هجوم فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام الأهلي، مساء السبت في جدة، لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الصربي فوك رازوفيتش، مدرب «السكري»، اللقاء بخطِّ مقدِّمةٍ ثلاثي، يتألَّف من حمد الله، والجناحين محمد الكويكبي، والبلغاري مارين بيتكوف، علمًا أنه واجه الاتفاق في الجولة الماضية قبل فترة التوقف بمهاجمين اثنين.

وفي الوسط، يلعب المغربي أشرف المهديوي إلى جانب فارس الغامدي، والألباني نديم بايرامي.

دفاعيًّا، يعتمد رازوفيتش على الظهيرين بسام الحريجي، ومتعب المفرج، والمدافعَين إبراهيم محنشي، والجزائري زين الدين بلعبيد، أمام البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى.

وعلى دكة الاحتياط، يجلس المهاجم الإيفواري بارفيه جوياجون إلى جانب ثمانية آخرين، من بينهم المدافع عون السلولي، وراكان الطليحي، لاعب الوسط، والمهاجم المغربي يونس البحراوي.

ويقبع التعاون في المركز الـ 17، قبل الأخير، برصيد خمس نقاطٍ فقط، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول في نسخة الدوري الجارية.