أبدى الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إحباطه من الخسارة أمام الهلال 1ـ3، السبت، معترفًا بالجودة العالية للمنافس، فيما أثنى على عطاء لاعبيه، لا سيما الصاعد وافي شريف الذي وصفه بـ «اللاعب الناضج» بعد تسجيل مشاركته الأولى.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أشعر بالإحباط من الخسارة، واللاعبون يشعرون بالأمر نفسه. منذ اليوم الأول لي هنا، لم أبحث عن الأعذار، لكننا حصلنا اليوم على فرصٍ، وواجهنا فريقًا قويًّا، يمتلك جودةً عاليةً. على الرغم من إحباطي إلا أنني أشكر اللاعبين على عطائهم خلال المباراة».

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق، أوضح المدرب الأسترالي: «كان علينا إيجاد الحلول في ظل الإصابات الموجودة بالفريق، ومن الناحية التكتيكية كانت المباراة مثيرةً، وأتمنَّى أن تكون الجماهير استمتعت بها».

وامتدح باباس لاعبيه، وخصَّ وافي، صاحب الـ 17 عامًا، بالثناء، قائلًا: «حيَّيت المجموعة كاملةً، خاصَّةً وافي، الذي استحقَّ الحصول على الفرصة، وعمل من أجلها، وهو لاعبٌ ناضجٌ عقليًّا». كما وجَّه الشكر إلى فريق الفئات السنية في النادي، مضيفًا: «لدينا مواهبُ مميَّزةٌ، ووافي استحقَّ فرصته اليوم».

وعن مجريات اللقاء، قال: «احترمنا الهلال، وقدَّمنا كل ما لدينا. دخلنا الشوط الثاني والنتيجة 1ـ1، وحتى بعد استقبال الهدف الثاني لم نستسلم، وواصلنا اللعب إلى النهاية».

وبشأن إمكانية تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، كشف باباس عن وجود نقاشاتٍ مع إدارة النادي حول المراكز التي يرغب الجهاز الفني في تطويرها، موضحًا: «لست متأكدًا مما إذا كان الأمر سيكون بأيدينا للتعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة، لكنْ النادي يواجه بعض التحديات. أحترم اللاعبين الموجودين حاليًّا، وسيحصلون على فرصتهم».

وبعد تلقيه الهزيمة الرابعة في الدوري، تجمَّد رصيد الاتفاق عند 19 نقطةً محتلًّا المركز السابع.