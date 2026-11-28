تُحدِّد نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الكوراساوي جولين جاري، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، مدة غيابه عن الملاعب بعد تعرُّضه لإصابةٍ خلال مباراة الشباب ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، أجرى المدافع، السبت، فحوصاتٍ طبيةً، وأشعَّةً على موضع إصابته في مستشفى الحياة الطبي، الراعي الطبي للفريق، وستظهر النتائج الأحد بعد تشخيص الإصابة مبدئيًّا في العضلة الخلفية.

وتعرَّض جاري للإصابة عند الدقيقة 35 من لقاء الشباب، ما اضطرَّه إلى مغادرة الملعب، ليُشارك بدلًا منه عبدو ديالو.

من جهةٍ أخرى، يعمل الجهازان الفني والطبي على تجهيز الفرنسي نبيل فقير، لاعب الفريق، بعد الإصابة التي تعرَّض لها في الكتف، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

ميدانيًّا، استأنف لاعبو أبها تدريباتهم، مساء السبت، بعد الراحة التي منحها لهم الكرواتي تيو بيريجا، مدرب الفريق، عقب مواجهة الشباب في الجولة الـ 13 من الدوري.