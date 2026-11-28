الأخضر الشاب يستعد

أجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، السبت، حصةً تدريبيةً على رديف ملعب الثمامة قبل مواجهة بلجيكا، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم تصوير: بشير صالح