أكد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، جاهزية رودري، لاعب الوسط، والجناح لامين يامال وأندرياس كريستنسن، قلب الدفاع، للمشاركة أمام ديبورتيفو لا كورونيا، الأحد، لحساب الجولة الـ 14.

ويتصدر برشلونة، حامل لقب الموسمين الماضيين، جدول الترتيب بـ 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، الذي يواجه ألافيس السبت.

وكان الإسباني رودري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ مطلع نوفمبر، فيما غاب مواطنه يامال عن الفوز على صباح الأذربيجاني بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بسبب مشكلة في الكاحل، أما كريستنسن فعاد بعد غياب قصير بسبب إصابة في الساق.

وقال فليك، في مؤتمر صحافي السبت: «لدينا الكثير من اللاعبين المميزين، ومن المهم إدارة وقت اللعب والغيابات بشكل جيد حتى يتمكنوا دائمًا من الأداء بحماس وقوة».

وأضاف: «رودري ويامال وكريستنسن جاهزون للمباراة، لكن في المقابل لن يكون مارك بيرنال وأليخاندرو بالدي معنا بعد تعرضهما لمشكلات طفيفة».

ويواجه برشلونة نهاية موسم حافلة، لكن فليك يؤكد أنَّ ضغط المباريات ليس عذرًا لأي تعثر: «علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نركز دائمًا على الفوز. نحن برشلونة، واللعب لهذا النادي شرف عظيم. عندما تفوز تكون المشاعر لا تُوصف. نحن نعمل بجد لنستعد بأفضل شكل ممكن لكل مباراة».

وتابع: «لدي شعور جيد. أعجبني ما رأيته في التدريبات. نحن نركز على الفوز على لا كورونيا».

وستشهد المباراة بعض الوجوه المألوفة، حيث يضمّ لا كورونيا ثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب مع برشلونة، وهم مارك كاسادو، وبيير إيمريك أوباميانج، وأداما تراوري.