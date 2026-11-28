تابع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، تقديم بصماته على مستوى المساهمات التهديفية في مختلف مسابقات الموسم الجاري، بعد وصوله إلى شباك الاتفاق، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وبحلول الدقيقة 52 من مواجهة «الأزرق» مع الاتفاق، أتمّ واتكينز 1000 دقيقة بقميص الهلال، خاض خلالها 13 مباراة، بين دوري روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة، شهدت تسجيله 10 أهداف، عقب افتتاحه التسجيل أمام الفريق الشرقاوي «30»، إلى جانب صناعته 6 أهداف، آخرها أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين الماضي. ورفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 17 مساهمة تهديفية، بعد تسجيله الهدف الثالث للهلال أمام الاتفاق في الدقيقة 74.

وكان واتكينز انتقل إلى الهلال، في 30 أغسطس الماضي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وترك بصمته الأولى سريعًا بتسجيله هدفًا أمام الأهلي في كلاسيكو الجولة الثالثة، مطلع سبتمبر، قبل غيابه عن قائمة المساهمين في مواجهتي الشباب ونيوم، يومي 4 و7 من الشهر على التوالي.

وحضرت مساهمات واتكينز التهديفية في 8 مباريات بعد ذلك، كان أبرزها أمام التعاون في الجولة السابعة، بتاريخ 12 سبتمبر، عندما سجَّل هدفين وصنع مثلهما، إضافة إلى تسجيله هدفًا وصناعته هدفين خلال الفوز 3ـ2 على الاتحاد، في قمة الجولة الثامنة، يوم 10 أكتوبر.

وبعد ثنائيته في شباك الاتفاق، رفع واتكينز رصيده من المساهمات التهديفية في «روشن» إلى 12 مساهمة، ولا يتفوَّق عليه سوى الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي ومتصدر ترتيب الهدافين.

وأتمّ واتكينز 5 مساهمات تهديفية على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال 4 مشاركات، وكان له نصيب في الأهداف الأربعة الأخيرة للهلال قاريًّا، بعدما سجَّل ثنائية الفوز على شباب الأهلي الإماراتي في 3 نوفمبر الجاري، قبل تسجيله هدفًا وصناعته آخر في التعادل 2ـ2 مع نيفتشي.