افتتح فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم مشواره في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1ـ0 على ضيفه الإفريقي التونسي، مساء السبت في القاهرة، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية.

وحافظت المباراة على تقاليد اللقاءات الإفريقية بين الفريقين، التي تنحاز نتائجها دومًا لصاحب الأرض.

وتقدم الزمالك مبكّرًا، أمام جمهور ملعب القاهرة الدولي، بعدما أحرز الجناح الأنجولي شيكو بانزا الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وحاول الإفريقي إدراك التعادل، لكن دون جدوى حتى صافرة النهاية.

وارتفع إلى سبعٍ عددُ المواجهات بين الفريقين على الصعيد القاري. وكسِب كل طرفٍ المبارياتِ التي جرت على أرضه، وخسِر في أرض الآخر.

وتواجه الفريقان في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 1997 ودور الـ 32 من نسخة البطولة ذاتها 2011، ودور الثمانية من كأس الكؤوس الإفريقية 2001.

وفاز الزمالك في القاهرة 2ـ0 و1ـ0 و2ـ1 على الترتيب. في المقابل، فاز الإفريقي في تونس 2ـ0، و3ـ1، و4ـ2، وتأهل على حساب المنافس المصري إلى نصف نهائي كأس الكؤوس 2001 وثُمن نهائي دوري الأبطال 2011. وعلى القاعدة ذاتها، القاضية بانتصار صاحب الأرض، مضت المواجهة السابعة، المنتمية إلى منافسات المجموعة الثانية من نسخة دوري الأبطال الجارية.

وفي وقتٍ سابقٍ السبت، فاز مولودية الجزائر 1-0 على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، لحساب المجموعة ذاتها.