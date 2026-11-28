سقط فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، المثقل بالإصابات، في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليًا بالدوري الألماني، السبت، وهذه المرَّة أمام مضيفه هامبورج دون أهدافٍ ضمن المرحلة الـ 11، في مباراةٍ شهدت طرد قائده جوشوا كيميش خلال الشوط الأول بسبب شدِّه شعر لاعبٍ منافسٍ.

وبهذا التعادل، أصبح حامل اللقب متأخرًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن بوروسيا دورتموند المتصدر، الذي يستضيف باير ليفركوزن، الأحد، مع فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاطٍ.

كذلك، بقي الفريق البافاري للمباراة الثالثة تواليًا دون فوزٍ بعد خسارته أمام ليل الفرنسي 1ـ2 في دوري أبطال أوروبا.

ودخل بايرن المواجهة بسجلٍ مميَّزٍ أمام هامبورج حيث فاز عليه في 14 من مبارياتهما الـ 16 الأخيرة، ولم يتذوَّق طعم الهزيمة منه منذ عام 2009.

وخاض البافاري اللقاء في ظل غياباتٍ مؤثِّرةٍ ضربت خطَّه الهجومي، إذ افتقد خمسة لاعبين بسبب الإصابات، منهم هدَّافه الإنجليزي هاري كين.

وبدت محدودية الخيارات الهجومية واضحةً منذ الدقيقة الأولى حيث فرض الفريق سيطرته على الاستحواذ، لكنَّه عجز عن ترجمة أفضليته إلى فرصٍ حقيقيةٍ، مكتفيًا بمحاولات التسديد من مسافاتٍ بعيدةٍ.

وتلقَّى بايرن ضربةً إضافيةً قبل نهاية الشوط الأول بقليلٍ عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كيميش بعد شدِّه شعر النرويجي ألكسندر روسينج ليليزيت.

وفي الشوط الثاني، قلَّت الفرص الواضحة للتسجيل لدى الفريقين، فيما لم يستجب الحكم لمطالبات بايرن باحتساب ركلة جزاءٍ في الوقت بدل الضائع إثر احتكاكٍ مع لاعبه الكولومبي لويس دياز.

وفي مباراةٍ أخرى، ألحق بادربورن هزيمةً قاسيةً بشالكة 8ـ1، متجاوزًا بأكثر من الضعف أكبر انتصارٍ في تاريخه بالدوري الألماني.

وسجل ستيفانو مارينو ثلاثيةً في الدقائق 39 و45+4 و57، فيما تناوب يانو تير هورست «21» وستيفن تيجيس «55» ودينيز زيتلر «73»، والكرواتي جابرييل فيدوفيتش «85 من ركلة جزاء» وفيليكس جوتزه على إحراز الأهداف الأخرى.

في حين، قلبَ ماينز تأخُّره بهدفٍ إلى فوزٍ ثمينٍ على ضيفه يونيون برلين بـ 2ـ1 بتسجيله هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة، ليترك الفريق القادم من العاصمة في مراكز الهبوط المباشر.

وحقق كولن فوزًا عريضًا 5ـ0 على ضيفه إلفرسبيرج، الصاعد حديثًا، بفضل تألُّق ماريوس بولتر الذي سجل ثلاثيةً، فيما أضاف الجناح الألماني الشاب سعيد الملا هدفين.

وانتهت مباراة شتوتجارت ومضيفه آينتراخت فرانكفورت بالتعادل 2-2.