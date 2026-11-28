تواصل فعالية «عالم ريتشيل» استقبال الأطفال وعائلاتهم في منطقة «وندر جاردن» ضمن موسم الرياض 2026، مقدِّمةً تجربةً ترفيهيةً تفاعليةً مستوحاةً من عالم الشخصية الشهيرة «مس ريتشيل».

ولا يقتصر دور الأطفال على مشاهدة العرض فقط، بل ويصبحون أيضًا جزءًا من أحداثه عبر الغناء، والحركة، والألعاب الجماعية.

وتقدم الفعالية، التي تُنظَّم للمرة الأولى خارج أوروبا وتستمر حتى 22 ديسمبر المقبل، تجربةً مختلفةً عن العروض المسرحية التقليدية، إذ يعتمد محتواها على التواصل المباشر بين المؤدين والأطفال، وتشجيع الصغار على المشاركة في الأغنيات والحركات البسيطة، والتفاعل مع الشخصيات والدمى التي تظهر خلال العرض.

وتبدأ التجربة فور ظهور الشخصيات المحبَّبة للأطفال على المسرح وسط ديكوراتٍ ملوَّنةٍ، وموسيقى مألوفةٍ، وأجواءٍ مرحةٍ، لتتوالى الفقرات التي تجمع الغناء، والألعاب الحركية، وتمنح الأطفال فرصة التعبير والمشاركة دون الحاجة إلى الجلوس طوال الوقت في مقاعدهم.

ويستمدُّ العرض فكرته من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي اشتهرت به «مس ريتشيل»، ويعتمد على الأغنيات، والتكرار، والحركة لتشجيع الأطفال على التعلم والتفاعل، مع تقديم هذه الفكرة في قالبٍ مسرحي حي، يتيح لهم الانتقال من متابعة الشخصيات عبر الشاشات إلى المشاركة في تجربةٍ مباشرةٍ أمام المسرح.

وتبرز خصوصية «عالم ريتشيل» في بساطة أنشطته، وقربه من اهتمامات الأطفال الصغار، إذ لا تتطلَّب المشاركة فيه مهاراتٍ مسبقةً، أو فهم قصةٍ معقَّدةٍ، بل تعتمد على الاستماع والتقليد، والتجاوب مع المؤدين، ما يجعلها مناسبةً للأطفال الذين يخوضون أولى تجاربهم في حضور العروض الحية.

كذلك تمنح الفعالية العائلات فرصة مشاركة أطفالها لحظات الغناء والتشجيع والضحك، ومشاهدة تفاعلهم مع الألعاب والشخصيات في تجربةٍ تجمع الترفيه والأنشطة التي تحفِّز الحركة، والملاحظة، والتواصل.

وتجرى الفعالية بواقع ثلاثة عروضٍ يوميًّا، عند الـ 04:00 عصرًا، والـ 07:00 والـ 09:30 مساءً، مع تخصيص خياراتٍ للجلوس في المدرَّجات، وساحةٍ الأطفال، فيما تتوافر التذاكر عبر منصة «ويبوك»، ويُسمَح بدخول الأطفال بعمر 12 شهرًا وأقل مجانًا.

ويأتي «عالم ريتشيل» ضمن العروض العائلية التي يحتضنها موسم الرياض، ليضيف إلى خيارات الأطفال تجربةً تعتمد على المشاركة المباشرة في منطقة «وندر جاردن» التي تجمع الألعاب والأنشطة الترفيهية والعروض المتنوعة.