أنهى فريق برينتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم انتظارًا دام 89 عامًا لتحقيق أول فوز ضد مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» بعد سحقه برباعية نظيفة، السبت، لحساب الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

وكان فوز برينتفورد الأخير على يونايتد 3ـ1 يعود إلى 13 فبراير 1937. وتعد هذه المدة أطول فترة انتظار لأي فريق ضد «الشياطين الحمر»، متجاوزًا بذلك بريستول سيتي الذي سجَّل 69 عامًا بين عامي 1909 و1978 بحسب «أوبتا».

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها يونايتد مباراتين متتاليتين في الدوري بفارق أربعة أهداف منذ عام 1963، واستقبلت شباكه الآن 15 هدفًا في ست مباريات على ملعبه الموسم الجاري، وهو أكبر عدد يتلقاه في هذه المرحلة من الموسم منذ 1930ـ1931 «21 في أول ست مباريات».

وفي مباراته الثالثة والأولى على «أولد ترافورد» تلقى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد ليونايتد، الخسارة الثانية في الدوري بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام ليفربول الجولة الماضية، وكانت المواجهة الأخرى أمام سبورتينج لشبونة بدوري الأبطال التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

ويُعد بوكيتينو، الذي خلف مايكل كاريك، ثالث مدرب ليونايتد يخسر أول مباراتين له في الدوري بعد جون تشابمان 1921 والهولندي إريك تين هاج 2022.



انتهى الشوط الأول بهدفين لكالوم ويلسون «19» و«32»، ليصبح يونايتد أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يستقبل هذه الحصة على الأقل في ستة أشواط متتالية.



وامتدت هذه السلسلة إلى سبعة، بعدما واصل برينتفورد استغلال الأخطاء الدفاعية المتكررة ليونايتد عقب الاستراحة، حيث نجح النرويجي كريستوفر أيير والألماني كيفن شاده في هز الشباك «82» و«90+1».

وبهذا الفوز، صعد برينتفورد إلى المركز الخامس بـ 20 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقد يجد يونايتد الـ 19 نفسه الآن في قاع الدوري بثماني نقاط، الأحد، إذا تغلب كريستال بالاس على هال سيتي، بعد أن خاض 10 مباريات دون تحقيق أي انتصار واستقبل ثمانية أهداف دون رد في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الأرجنتيني، وهي أطول سلسلة له دون فوز بالدوري منذ أليكس فيرجسون بين نوفمبر 1989 وفبراير 1990 «11 مباراة».