تغلّب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على التعاون، مساء السبت في جدة، بالسيناريو ذاته الذي كسِبَ به النصر، في «الكلاسيكو» الأخير، والحزم، في الجولة السابعة، حيث استقبل الهدف الأول ثم قلَب تأخُّرَه إلى فوزٍ بنتيجة 3ـ1.

وتأخَّر الأهلي أمام التعاون، في لقائهما ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بهدفٍ أحرزه الألباني نديم بايرامي، لاعب الوسط الهجومي، في الدقيقة 39.

وقبل انتهاء الشوط الأول، أدرك صاحب الأرض التعادل بواسطة نجمه الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، في الدقيقة 45+2.

وأضاف اللاعب ذاته هدفًا ثانيًا، من ركلة جزاء، في الدقيقة 72.

واكتملت العودة الأهلاوية، أمام جمهور ملعب «الإنماء»، بهدفٍ ثالث، في الدقيقة 89، حمل توقيع الجناح البرازيلي البديل ماتيوس جونزالفيس.

وبسيناريو ونتيجة مماثلين، تغلّب فريق المدرب الهولندي مارينو بوسيتش على النصر، الجمعة قبل الماضي، في القمة المؤجلة من الجولة التاسعة، وقبلها على الحزم، في 11 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة السابعة. واستقبل الفريق الهدف الأول خلال المباراتين، وانتفض محرزًا 3 أهداف.

وبالفوز على التعاون، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد التعاون، الـ 17 وقبل الأخير، عند 5 نقاط.

واحتسب خالد الطريس، حكم لقاء الفريقين، ركلتي جزاء للأهلي، ألغى الأولى بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو VAR واحتسب الثانية مستعينًا بالتقنية ذاتها، التي أكدت عدم وجود حالة تسلّل.

وفي ست مبارياتٍ أخرى هذا الموسم، استقبلت الشباك الأهلاوية الهدف الأول. وخسِر الفريق خمسًا، وتعادل في واحدة.