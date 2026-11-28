أجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مناورةً تكتيكيةً، السبت، في إطار تحضيراته لمواجهة بلجيكا، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم 2026 الجارية في قطر.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، واشتملت على تدريباتٍ لياقيةٍ، أعقبتها مناورةٌ تكتيكيةٌ، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويختتم المنتخب السعودي تدريباته، الأحد، بحصةٍ أخيرةٍ، يضع خلالها الحنفوش اللمسات النهائية على تحضيراته للقاء المنتخب البلجيكي.

وكان الأخضر حجز مقعده في دور الـ 32 بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الرابعة بست نقاطٍ عقب فوزه على فرنسا 1ـ0، وهايتي 2ـ1، وخسارته أمام الأوروجواي 2ـ3.