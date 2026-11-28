كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يُحدِّد بعد موعد انعقاد جمعيته العمومية، المقرَّرة خلال عام 2027، مشيرةً إلى أن النظام يُلزم الاتحاد بالإعلان عن الموعد قبل انعقادها بستة أشهر.

ورجَّحت المصادرُ ذاتها عقد الجمعية خلال الربع الثالث من العام المقبل، فيما لم يصدر عن الاتحاد القاري حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن الموعد.

ويترأس البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الاتحاد الآسيوي منذ انتخابه في 2 مايو 2013، أي منذ 13 عامًا ونصف العام. وأُعيد انتخابه بالتزكية في فبراير 2023، وتمتدُّ ولايته الحالية حتى نهاية 2027.