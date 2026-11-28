عادلَ الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثاني أطول سلسلةٍ تهديفيةٍ له في دوري روشن السعودي عندما هزَّ شباك التعاون، السبت، مُسهِمًا بهدفين، أحدهما من ركلة جزاءٍ، في الفوز 3ـ1، ضمن الجولة الـ 13.

بذلك، سجَّل النجم الأهلاوي في سبع مشاركاتٍ متتاليةٍ ضمن نسخة «روشن» الجارية، علمًا أنه غاب عن مواجهتَي الفيحاء والشباب في الجولة الجولتين العاشرة والـ 12 على الترتيب.

وسجَّل توني في مشاركاته الدورية السبع الأخيرة مُعادِلًا ثاني أطول سلسلةٍ تهديفيةٍ له في المسابقة، وهي التي تحقّقت بين الجولتين الـ 17 والـ 23 من الموسم قبل الماضي. وفي الوقت ذاته، اقترب من تكرار سلسلته الأطول، التي شمِلَت ثماني مشاركاتٍ الموسم الماضي، من الجولة الـ 12 حتى الـ 19.

وبدأ الإنجليزي سلسلته الحالية أمام الرياض، ضمن الجولة الخامسة، وفي مشاركاته الدورية الست التالية، سجَّل ضد القادسية، والحزم، والفتح، والخليج، والنصر، وأخيرًا التعاون