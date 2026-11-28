تواصل الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد دراسة الخيارات المتاحة للاستعانة بمساعدين فنيين إضافيين، ينضمُّون إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الألماني ينز فيسينج، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يأتي توجُّه الإدارة الرياضية في إطار سعيها لمواصلة تطوير منظومة العمل الفني، والاستفادة من خبراتٍ وتخصُّصاتٍ، تُسهم في إثراء العمل التدريبي، وتُقدِّم إضافةً للمجموعة خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل الإدارة، بالتنسيق مع المدرب الألماني، على تحديد احتياجات الجهاز الفني، والأدوار المطلوبة.