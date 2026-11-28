قلب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم تأخره مرتين ليحقق فوزًا عريضًا، السبت، على مضيفه أنجيه 5ـ2 على ملعب «ريمون كوبا» لحساب الجولة الـ 12، بفضل خماسية تاريخية للمهاجم السنغالي عبد الله سيما لم تحدث منذ 63 عامًا، ومشاركة فعَّالة للدولي السعودي سعود عبد الحميد في صناعة التحوّل الهجومي.

وبفوزه الخامس قفز لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تجمد أنجيه بالمركز الـ17 قبل الأخير بثماني نقاط.

اعتمد المدرب ديدييه ديجارد على ثلاثي هجومي يضم الجزائري البرتغالي ميزيان مسلوب «17 عامًا» وعبد الله سيما والقائد الفرنسي فلوريان توفان.

واستحوذ لانس على الكرة منذ البداية وهدَّد مرمى أنجيه عبر مسلوب بكرتين في الدقيقتين «4 و11»، لكن أنجيه خطف هدف التقدم «21» عن طريق المهاجم المغربي أمين الوزاني من هجمة مرتدة سريعة، حيث ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء ولعبها برأسه عند القائم البعيد لتصطدم بالمدافع جوهانير تشافيز وتغير اتجاهها نحو الشباك.

ونجح لانس في كسر التكتل الدفاعي لأنجيه قبل نهاية الشوط، فبعد تسديدة أولى من أمادو حيدرة، تمكن سيما من إدراك التعادل «43» لينتهي الشوط الأول 1ـ1.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاقة الشوط الثاني غازل الوزاني الشباك مرة أخرى «48» بعد ركلة ركنية نفذها زميله برانكو فان دن بومين وتابعها بنجاح في المرمى.

عاد لانس إلى المباراة مجددًا في الدقيقة «64» بعد افتكاك للكرة من عبد الحميد، الظهير الأيمن، مهد بها الطريق لسيما لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والتعادل 2ـ2.

وهذه هي التمريرة الحاسمة الأولى لعبد الحميد الموسم الجاري في مباراته السابعة «5 أساسيًّا» مع هدف سجَّله في الجولة الأولى أمام أوكسير «5ـ2».



بعد هذا الهدف دانت السيطرة للانس الذي فرض هيمنة مطلقة على المباراة وسجَّل ثلاثية عن طريق سيما الذي وقَّع على الهاتريك بعد مجهود فردي وتمريرة حاسمة من ماتيو أودول «70».

ولم يتأخر الرابع إثر تمريرة من القائد فلوريان توفان «76». أما الخامس فجاء عند الدقيقة «81» بتمريرة فلوريان سوتوكا، ليصبح سيما، العائد من الإصابة الأسبوع الماضي، أول لاعب يسجل خماسية في تاريخ لانس منذ أسطورة الفريق الجزائري أحمد وجاني، الهداف التاريخي الذي وقَّع على سداسية في الفوز على راسينج باريس «10ـ2» في 8 ديسمبر 1963.

وكاد لانس أن يعزز تقدمه بهدف سادس لولا اصطدام كرة أندريا بولاتوفيتش بالقائم «90+4».