استهل المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة بالخسارة أمام نظيره اللبناني بنتيجة 1ـ3، السبت، على ملعب العقبة في الأردن.

وافتتحت لارين بسيوني التسجيل للأخضر عند الدقيقة «33»، قبل أن يقلب المنتخب اللبناني النتيجة في الشوط الثاني بأهداف سارة عيسى ويارا جعيتاني وأنابيل زعني.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب اللبناني التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق فوزه الثاني إثر انتصاره على فلسطين بسداسية نظيفة.

ويحتاج الأخضر للشابات التعادل أو الفوز أمام فلسطين، الثلاثاء المقبل، على ملعب العقبة من أجل اللحاق بلبنان، مستفيدًا من فارق الأهداف الذي يصب في مصلحته.

وفي المجموعة الأخرى من البطولة، خسر المنتخب الإماراتي أمام العراق بثلاثية نظيفة، ليضمن الأخير والأردن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتُعد المشاركة الحالية الثانية للمنتخب السعودي في البطولة، بعد ظهوره الأول في النسخة الرابعة عام 2024، التي ودعها من دور المجموعات.