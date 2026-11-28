اختُتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية للكرة الطائرة الشاطئية للموسم الرياضي 2026ـ2027، مساء السبت، التي استضافها وادي مسك الرياضي بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر، بمشاركة 68 فريقًا في فئات الرجال والسيدات والشباب، وسط منافسات شهدت تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

وشهد اليوم الختامي تتويج فريق العلا «A» بالميدالية الذهبية لفئة الرجال، التي شارك في منافساتها 38 فريقًا، فيما حلَّ العلا «B» وصيفًا ونال الميدالية الفضية، وجاء الخويلدية «A» في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية.

وتوّج الدكتور عبد الله الحمدان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، فريق العلا بالميدالية الذهبية، بمشاركة عضوي مجلس الإدارة فوزان المهيدب وفهد التويلي في مراسم تتويج أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وكانت الجولة قد انطلقت الخميس بمنافسات فئة السيدات، التي استمرت حتى السبت 21 نوفمبر، بمشاركة 17 فريقًا، حيث حصد الرائد «A» الميدالية الذهبية، فيما حلَّ البجادية «A» في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء القادسية ثالثًا محققًا الميدالية البرونزية، وتوّجت الفرق الفائزة أحلام بنت عبد الله العمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وفي منافسات فئة الشباب، التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر بمشاركة 13 فريقًا، حقق الخليج «B» الميدالية الذهبية، فيما حلَّ الابتسام «B» وصيفًا بالميدالية الفضية، وجاء التعاون «B» في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية، حيث توّج الفرق الفائزة فهد التويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي جولة الرياض ضمن منافسات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبر أربع جولات رئيسة بنظام النقاط التراكمية، تتنافس خلالها الفرق على حصد النقاط، على أن يتأهل أفضل ثمانية فرق في كل فئة إلى بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة الشاطئية، التي تُجرى عقب ختام الجولات الأربع.

ومن المقرر أن تستضيف المنطقة الشرقية الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 17 إلى 26 ديسمبر المقبل، في إطار استمرار المنافسة بين الفرق لجمع النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى بطولة كأس النخبة.