اعترف الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتألُّمه من هتاف «بوسيتش آوت»، الذي ردّده مشجعون للفريق أمام التعاون، مساء السبت.

وفاز الأهلي 3ـ1 على التعاون، في ملعب «الإنماء» بجدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وحسبما رصدت «الرياضية»، داخل الملعب، ردَّد قطاع كبير من الحضور «بوسيتش آوت» قبل صافرة البداية وفي أوقاتٍ عديدة من الشوطين. وتعالت الأصوات بالهتاف ذاته، الذي يطلب إقالة المدرِّب، عند الدقيقة 12.

واتفق مشجعون على مغادرة «الإنماء» بعد هذه الدقيقة، اعتراضًا على استمرار الهولندي، لكنهم تراجعوا واستمرّوا في المدرجات.

وخلال مؤتمر صحافيّ بعد الفوز، صرّح بوسيتش: «أنا بشر، وما حدث كان مؤلمًا لي بكل تأكيد». واستدرك: «لكنّي مدرب محترف ومتّزن، وسأفعل ما في وسعي دائمًا مع باقي أعضاء الجهاز الفني والفريق».

وشدّد: «نقاتل مع اللاعبين، وأنا فخورٌ للغاية بهم، وعلاقتي بهم جيدة، وقد طبقوا اليوم ما طُلِب منهم، سأبقى حتى النهاية لينجح الفريق ويصبح الجمهور فخورًا به».

وفي الشق الفنّي، أقرَّ الهولندي بافتقاد فريقه بعض الإتقان في بناء الهجمات خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 1ـ1. ولاحظ أنَّ التعاون أحرز هدفه من تسديدة وحيدة على المرمى، مشيرًا إلى تحدثه مع اللاعبين بين الشوطين وإظهارهم ردة فعل واضحة خلال الشوط الثاني، مثنيًا على السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وتصدياته التي وصفها بـ «الرائعة».