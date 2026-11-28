اختتمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الجيل الرياضي، السبت، النسخة الثانية من برنامج «عادة تغيّرك»، الذي جرى في العامر مول بالشراكة مع نادي يباب الثقافي، وسط تفاعل مجتمعي لافت ومشاركة تطوعية أسهمت في تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز العادات الإيجابية، ونشر ثقافة القراءة والمشي، وتحفيز أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية ومفيدة.

وشهد البرنامج مشاركة 236 مشاركًا، فيما سجَّل ركن القراءة 286 زيارة، بإجمالي 5,276 دقيقة قراءة، مقابل 284 زيارة لركن المشي، بإجمالي 7,156 دقيقة، ليصل مجموع الدقائق المسجلة في الركنين إلى 12,432 دقيقة، في أرقام تعكس حجم التفاعل مع الأنشطة والفعاليات المصاحبة.

وعلى صعيد العمل التطوعي، حقق البرنامج 938 ساعة تطوعية، بمشاركة 43 متطوعًا ومتطوعة، في مشهد جسّد روح المسؤولية المجتمعية والعمل الجماعي، وأسهم في تنظيم الفعاليات وتحقيق مستهدفاتها.

من جانبه، أكد خالد بن محمد العرجي، عضو مجلس إدارة نادي الجيل، أنَّ برنامج «عادة تغيّرك» يأتي امتدادًا لتوجه النادي نحو تعزيز دوره المجتمعي، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تنمية الوعي وبناء الإنسان، وترسيخ العادات الإيجابية في المجتمع.

وأشار العرجي إلى أنَّ حجم المشاركة والتفاعل يعكس أهمية المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع، وتفتح المجال أمام أفراده للمشاركة وصناعة الأثر، مؤكدًا استمرار دعم مجلس إدارة النادي للبرامج التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقافة التطوع.

بدوره، أوضح محمد بن خالد التركي، مدير التطوع بنادي الجيل، أنَّ النسخة الثانية شهدت تفاعلًا مميزًا من المشاركين والمتطوعين، مثمنًا تكامل جهود فريق العمل والشركاء والمتطوعين، وما قدَّموه من تعاون والتزام أسهما في إنجاح البرنامج.

وأضاف أنَّ القيمة الحقيقية للمبادرة لا تقتصر على الأرقام التي تحققت خلال أيامها، بل تمتد إلى ترسيخ الممارسات الإيجابية وتحويلها إلى عادات مستمرة في حياة المشاركين.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية التي جمعت بين المعرفة والحركة والترفيه، إلى جانب تحدي «عادة تغيّرك»، الذي استهدف تحفيز المشاركين على الالتزام بالعادات الإيجابية وممارستها بصورة يومية.

واختُتمت الفعاليات بحفل تكريمي للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في تحدي الدقائق، حيث حصل صاحب المركز الأول على دراجة هوائية، فيما نال صاحبا المركزين الثاني والثالث هدايا متنوعة مقدمة من شركاء البرنامج، كما شمل التكريم المتطوعين والمتطوعات المتميزين والجهات الداعمة وشركاء التأثير، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة.

ويواصل نادي الجيل من خلال هذه المبادرات تعزيز حضوره المجتمعي، وتوسيع نطاق برامجه الهادفة إلى نشر الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطًا وإيجابية.