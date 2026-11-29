عدَّ الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إهدار الفرص أمام الأهلي، السبت في جدة، نقطة تحوُّلٍ في لقاء الطرفين، ودعا إلى نسيان الهزيمة وبذل مزيدٍ من الجهد خلال الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي.

وخسِر التعاون 1ـ3 من الأهلي على ملعب «الإنماء»، ضمن الجولة الـ 13، بعدما كان متقدمًا بهدفٍ.

وقال رازوفيتش خلال مؤتمر صحافي عقب نهاية المباراة: «كنت سعيدًا بمستوى اللاعبين خلال الدقائق الستِّين الأولى. عاد إلينا لاعبون مصابون، وهو ما أسعدني أيضًا».

ورأى أن «التحوُّل الذي أثَّر في نتيجة المباراة، هو الفرصُ التي أتيحت لنا، ولم نتمكَّن من استغلالها»، وهنَّأ الأهلي على الفوز، مستدركًا: «كنَّا نستحق أكثر مما تحصَّلنا عليه من هذه المباراة»، فيما نبَّه إلى ضرورة نسيان الهزيمة، وبذل جهدٍ أكبر في المباريات المقبلة.

وتجمَّد رصيد التعاون، الذي يقبع في المركز الـ 17 وقبل الأخير، عند خمس نقاطٍ، ولا يزال سجلُّه خاليًا من الانتصارات في موسم المسابقة.