تُوِّج الفارس السعودي بدر الفرد بلقب شوط الجولة المتوسطة لفئة «ثلاث نجوم» بارتفاع 1.30 متر دون أخطاءٍ، وبزمن 55.33 ثانية في ختام منافسات الأسبوع الأول من النسخة السادسة لبطولات «قفز السعودية» لقفز الحواجز في الرياض، متفوِّقًا على مواطنه مشاري الحربي الذي حلَّ ثانيًا دون أخطاءٍ، وبزمن 55.73 ثانية، فيما جاء السعودي محمد العساكر في المركز الثالث دون أخطاءٍ، وبزمن 57.86 ثانية.

وكانت منافسات النسخة السادسة انطلقت، الخميس الماضي، على أرض ميدان «قفز السعودية» في الجنادرية حيث نُظِّم 20 شوطًا من أصل 66، مجموع أشواط بطولات النسخة السادسة، مع جوائزَ تتجاوز 3.4 مليون ريال، وبمشاركة 267 فارسًا وفارسةً يُمثِّلون 16 دولةً.

الحوراني يظفر بشوط تحت 25 عامًا

وفي شوط فئة الفرسان تحت 25 عامًا بارتفاع 1.35 متر، ظفر الفارس الأردني عبد الله الحوراني بالمركز الأول دون أخطاءٍ، وبزمن 42.46 ثانية في جولة التمايز، متقدمًا على الفارس السعودي عبد الرحمن النمر الذي حلَّ ثانيًا بأربعة أخطاءٍ، وزمن 37.19 ثانية، والسعودي عمر العريج الذي جاء ثالثًا بأربعة أخطاءٍ في الجولة الأساسية، وزمن 77.61 ثانية.

النمر يتألق في الجولة المتوسطة

وتُوِّج الفارس السعودي عبد الرحمن النمر بالمركز الأول في شوط الجولة المتوسطة فئة «نجمة واحدة»، وارتفاع 1.20 متر بنظام المرحلتين مسجلًا 27.37 ثانية في المرحلة الثانية، وجاء مواطنه عبد العزيز الدايل ثانيًا بزمن 29.79 ثانية، فيما نال المغربي شادي الطيفي المركز الثالث بزمن 29.97 ثانية.

باكرمان يحسم منافسات الشباب

أمَّا على صعيد الفئات السنية، فقد حسم الفارس السعودي عثمان باكرمان لقب شوط الشباب بارتفاع 1.30 متر دون أخطاءٍ، وبزمن 38.50 ثانية في جولة التمايز، متقدمًا على الفارسة السعودية لين السوداني التي حلَّت ثانيةً بأربعة أخطاءٍ، وزمن 35.92 ثانية، والفارس السعودي عبد الهادي القحطاني الذي جاء ثالثًا بأربعة أخطاءٍ، وزمن 38.94 ثانية.

غزاوي يتصدر شوط الأشبال

وفي شوط الأشبال بارتفاع 1.10 متر، حقق الفارس السعودي عبد الله غزاوي المركز الأول دون أخطاءٍ، وبزمن 27.11 ثانية في جولة التمايز، تلته الفارسة السعودية الجوهرة المطيري في المركز الثاني دون أخطاءٍ، وبزمن 27.98 ثانية، بينما حلَّت الأردنية نور محمد الفار ثالثةً دون أخطاءٍ، وبزمن 31.06 ثانية.

عقيلي يخطف لقب الجولة الصغرى

واستطاع الفارس السعودي يزيد عقيلي انتزاع الصدارة دون أخطاءٍ، وبزمن 21.55 ثانية في المرحلة الثانية ضمن منافسات الجولة الصغرى لفئة «نجمة واحدة»، وارتفاع 1.05 متر بنظام المرحلتين، وحلَّ مواطنه سطام شعيل ثانيًا دون أخطاءٍ، وبزمن 22.76 ثانية، والأردني غازي العبورة ثالثًا دون أخطاءٍ، وبزمن 23.41 ثانية.

الحسون يفتتح اليوم بشوط المبتدئين

وكانت منافسات السبت افتُتحت بشوط المسابقة الوطنية للمبتدئين بارتفاع 60 ـ 70 سم، وشهد تتويج الفارس السعودي عثمان الحسون بالمركز الأول دون أخطاءٍ، وبزمن 65.75 ثانية، تلته الفارسة السعودية أفنان الشايع في المركز الثاني دون أخطاءٍ، وزمن 65.30 ثانية، فيما جاءت مواطنتها نوف العطية في المركز الثالث دون أخطاءٍ، وزمن 65.19 ثانية.

الخميس انطلاق الأسبوع الثاني

وبانتهاء منافسات السبت، يُسدَل الستار على الأسبوع الأول من النسخة السادسة لبطولة «قفز السعودية» بعد تنظيم 20 شوطًا. وتنطلق منافسات الأسبوع الثاني الخميس المقبل ضمن البطولة التي تستمر حتى 12 ديسمبر.