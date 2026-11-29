تُوِّج الفارس خالد المبطي بكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء السبت، في ختام الأسبوع الأول من النسخة السادسة لبطولات «قفز السعودية» لقفز الحواجز، الجارية في الرياض.

وتسلَّم الفائز الكأس من الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة، الذي حضر نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة. كذلك حضر الأمير عبد الله بن فهد، عضو مجلس إدارة اللجنة.

وانطلقت منافسات النسخة السادسة، الخميس الماضي، على أرض ميدان «قفز السعودية» في الجنادرية حيث نُظِّم 20 شوطًا من أصل 66، مجموع أشواط بطولات هذه النسخة.

ويتجاوز مجموع جوائز كافة الأشواط 3.4 مليون ريال، فيما يصل عدد المشاركين إلى 267 فارسًا وفارسةً، يُمثِّلون 16 دولة.