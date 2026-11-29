تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم خارج ملعبه على إلتشي 3ـ2، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 14.

وانتزع «روخيبلانكوس» الوصافة مؤقتًا من جاره ريال مدريد، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النادي الملكي الذي يواجه ألافيس في وقت لاحق، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي يواجه مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا، الأحد.

ويدين أتلتيكو بفوزه إلى أهداف أليخاندرو جريمالدو «5 من ركلة جزاء»، والكوري الجنوبي كانج-إن لي «7»، والأرجنتيني خوليان ألفاريز «41»، فيما سجَّل لإلتشي البرتغالي مارتيم نيتو «27» وبوبا سانجاري «48».

ويستعد أتلتيكو لمواجهة مضيفه برشلونة، الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في مباراة من المرحلة الـ 23، قُدّم موعدها بسبب تنظيم كأس السوبر الإسبانية.

وفي وقت سابق، حقق رايو فاييكانو فوزًا لافتًا على مضيفه ريال بيتيس صاحب المركز الرابع 1ـ0.

وسجَّل خورخي دي فروتوس هدف المباراة الوحيد بتسديدة متقنة إثر تمريرة من زميله إيسي بالاسون «72»، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة قادته إلى منطقة وسط الترتيب.

وفي مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف، انتزع أتلتيك بلباو فوزًا صعبًا على مضيفه ملقا متذيل الترتيب 4ـ3.

سجَّل لبلباو كل من سانسيت، وبيرينجير، ونيكو ويليامز، وهوجو رينكون في أول ظهور له مهاجمًا.

ويحتل بلباو المركز السابع برصيد 19 نقطة مقابل خمس لملقا متذيل الترتيب.