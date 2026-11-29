عزَّز فريق لاتسيو الأول لكرة القدم صدارته جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه تورينو 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 13.

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 35 نقطةً متقدمًا بثلاث نقاطٍ على إنتر ميلان، حامل اللقب، الذي فاز على جنوى برباعيةٍ نظيفة، وبخمسٍ عن روما الثالث، الذي يستضيف مونزا الأحد.

وجاء الانتصار بفضل هدفين سريعين، سجلهما الدنماركيان أوليفر بروفستجارد في الدقيقة 42، وجوستاف إيساكسن «44»، ليحافظ لاتسيو على سجله الخالي من الهزائم على مدى 13 مرحلةً، ويضمن البقاء في الصدارة أسبوعًا إضافيًّا على الأقل.

وافتتح بروفستجارد التسجيل بعد أن ارتقى لكرةٍ ركنيةٍ، نفذها ماتيا زاكانيي، وأسكنها الشباك بضربةٍ رأسيةٍ قويةٍ، ثم أضاف إيساكسن الثاني عقب لحظاتٍ مؤكدًا فوز فريقه.

وقلَّص الإسكتلندي تشي آدامز الفارق لمصلحة تورينو «62» إثر ضربةٍ رأسيةٍ، غيَّرت اتجاهها، لكنَّ لاتسيو نجح في الحفاظ على تقدمه، وانتزاع فوزه الـ 11 في موسمٍ استثنائي.

ولم يهدر الفريق سوى أربع نقاطٍ منذ بداية الموسم، ومنحت انطلاقته القوية مدربه جينارو جاتوزو دفعةً جديدةً في مسيرته بعد أن كان آخر ظهورٍ له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي الذي أخفق للمرة الثالثة تواليًا في بلوغ كأس العالم.