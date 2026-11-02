بعد تجربة طويلة في الممارسة، والقرب من أوساطه، والتعلم من أساتذته، ومعايشة تحولاته، ومعرفة بعض أسراره، وفهم أسباب اختلاف فهم البعض في تصنيف منصاته، وتقييم العاملين فيه والقائمين عليه، لم أجد من يهتم أو يتنبه إلى كيف أن هذا العمر المديد لإعلامنا الرياضي وإعلامييه، كان ومازال إعلامًا استهلاكيًا، يبيع بضاعته إعلاميون؟!



المحتوى الإعلامي بأجناسه وعبر كل منصاته، ومستجداتها من أدوات التواصل وعلى مدى عقود، لم تنتقل على يد النخبة إلى تجارب يستفيد منها أو مناهج عمل، أو تنتج دراسات وأبحاثًا كقاعدة معرفية يبنى عليها التخطيط، أو مذكرات، يمكن لها أن تصبح مصادر للتأريخ لم تسهم في تغيير واقع أو تصحح أفكارًا، ظلت تدور في فلك التعليق، والحوار، والنقد المنحاز، ومحاصصة ندوات حوار الضجيج والمزايدات على الولاءات، شللية حضور فعاليات وبرامج، بعنوان: منح من لا يملك «الأهمية والقيمة» لمن لا يستحق.



منصات على اختلاف إمكاناتها، وانتشارها لم يعبر بها العاملون حاجز استرضاء المشجع، والنجم والنادي، وإعلاميون غاب القادرون منهم عن الإسهام في إثراء المكتبة الرياضية بإنتاج روافد تسند بها الحال المائل للإعلام الرياضي، الذي تم اختزاله في أضعف أدواته، لم تفتح منصاته الأبواب للمتخصصين في شؤونه، للمشاركة في توسيع الفهم والإدراك المترديين للرياضة والإعلام، حين تم جعل حدوده لا تتجاوز «الكورة» من نجمها، وبطلها، وناديها وإعلامييها.



إن تغيير معايير النجاح الإعلامي في يد المؤسسات الإعلامية، إلا أن دور «الجمهور» في تحققه مهم بعد أن تم حصر أي نجاح في «الترند»، وهذه الثنائية المؤسسات والجمهور يمكن لهما أن يلتقيا إذا قدمت المؤسسات الجانب المعرفي، وعدلت سياستها التحريرية بالانتقال من إعلام الحدث، إلى إعلام

المعرفة، حيث يغلب على الإعلام والإعلاميين ضعف المعلومة، وأسوأ من هذا تعليق أسبابه على أطراف يرون أن عليهم تزويدهم بها؟ كذلك بناء فلسفة تحريرية واضحة، بدلًا من حالة التيه والتناقض، والظهور في كل ظرف أو حادثة بوجوه مختلفة.



لابد من الفصل بين إعلام ترفيهي وإلهاء وحصالة إيرادات، وآخر له محددات وهوية، استراتيجيته تهدف لجعله منبرًا للإصلاح والإشهار وحماية الرياضة والإعلام من تنفيذ سياسات خاطئة، لا تقتصر منصاته على ما تتفضل به مؤسسات الإعلام الحكومية أو التجارية، بل تفتح له مسارات مختلفة متعددة كيانات وأفراد للتأليف والتنظير، ومراكز للدراسات الإعلامية الرياضية، مع إعادة الاعتبار للصحافي المفكر لاستثماره لخلق الحلول والقراءة المتأنية.



يعيش الإعلام الرياضي في بحبوحة من «حرية التعبير» وهذا «حقه»، وصلاحية إدارة الحسابات والمواقع، وإنتاج البرامج والندوات، وتحويل بعضها إلى أملاك خاصة أو تجمع للأصدقاء والأحبة، أو لتبادل المصالح ومدرج للنادي أو إدارة ظل لإدارات الأندية، أو وكالة تعاقدات متنقلة محلية ودولية، كل ذلك دون «حق» وبعوائد مالية مجزية..... لا أحد يعترض على ذلك طالما أصحاب الصلاحية راضون، فربما أنهم على حق، المهم الاعتراف بأنه إعلام استهلاكي لا ينتج شيئًا مفيدًا في حاجة لغربلته.