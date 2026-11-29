لم تعد بعض الحسابات الرسمية للأندية الكبيرة تكتفي بمنافسة خصومها داخل الملعب بل امتدت معاركها إلى منصات التواصل، حيث تحوَّلت التغريدات إلى أدوات للسخرية والإسقاط والاستفزاز وكأنها حسابات جماهيرية تبحث عن التصفيق لا واجهات إعلامية تمثل كيانات رياضية بحجمها وتاريخها.



المشكلة ليست في المناكفة الرياضية ولا في صناعة الإثارة فهذه جزء من متعة المنافسة لكن المشكلة حين تتحوّل الإثارة إلى إساءة والمناكفة إلى تحريض مبطن والتغريدة إلى وقود يشعل التعصب بين الجماهير.



الحساب الرسمي ليس ملكًا لرئيس النادي ولا لمسؤول الإعلام الذي يديره ولا مساحة لتصفية الحسابات مع المنافسين، بل هو واجهة لنادٍ وجماهيره وتاريخه، وكل كلمة تصدر عنه تحمل مسؤولية المؤسسة التي يمثلها.



والأخطر أنَّ هذه الممارسات لا تبقى حبيسة الشاشات، فالكلمة التي تُكتب باستخفاف قد تتحوّل إلى احتقان في المدرجات، والاستفزاز الذي يُسوّق باعتباره إثارة قد تكون له عواقب لا تحمد عقباها.



لسنا بحاجة إلى مزيد من صب الزيت على نار التعصب ولا إلى سباق في الاستفزاز بين حسابات يفترض أن تكون قدوة في الاحترافية والمسؤولية.



فالمنافسة تُحسم في الملعب، أما إشعال الجماهير من خلف الشاشات فليس شجاعة إعلامية ولا إثارة رياضية..

بل عبث قد يدفع ثمنه.



أوقفوا هذا العبث..