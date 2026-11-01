أساس العمل المنضبط والرشيد هو الحوكمة المنبثقة من الجمعية العمومية التي تملك حق محاسبة مجلس الإدارة وحجب الثقة عنه وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم على سبيل المثال والذي منح الجمعية صلاحية مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه وحجب الثقة عنه وفقًا للضوابط المحددة في النظام.

هذا ما أكده نظام الرياضة الجديد الذي نص على أن الجمعية العامة هي الجهاز المعني بجميع شؤون الكيان الرياضي وهي مرجع السلطات والصلاحيات فيه ومن اختصاصاتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين مراجع الحسابات ومناقشة تقاريره واعتمادها ومناقشة القوائم المالية واعتمادها والموافقة على تعديل النظام الأساسي وفق الأحكام النظامية بما يؤكد دورها في متابعة الأداء وتعزيز المسؤولية المؤسسية.

لذلك فإن المنبع الصحيح لوجود جمعية عمومية تمارس أعمالها يبدأ من حوكمة الأندية التي ترشح أعضاءها لعضوية الجمعية وهي الأندية الخاضعة لسلطات وزارة الرياضة ورقابتها ومتابعتها والتي تمنحها الوزارة مكافآت مقابل التزامها بمعايير الحوكمة.

الأفضل في المرحلة الحالية وخاصة مع سريان قانون الرياضة الجديد أن تعمل وزارة الرياضة على حث الأندية على إعادة النظر في أسماء مرشحيها لعضوية الجمعيات العمومية بما يتماشى مع أحكام النظام الجديد والمرسوم الملكي الصادر بشأنه الذي أتاح مهلة مدتها سنة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع نصوص النظام .على أن يشمل ذلك ترشيحات الأندية لعضوية اللجان في الاتحادات الرياضية يعقب ذلك تنظيم ورشة عمل مشتركة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية لأعضاء الجمعيات واللجان لتعريفهم بمهامهم وصلاحياتهم وما يترتب على عضويتهم من واجبات والتزامات وفي مقدمتها الاستقلالية والحياد والنزاهة والأمانة بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ المسؤولية المؤسسية في منظومة العمل الرياضي.