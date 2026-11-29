استوقفتني خلال الأسبوع الماضي قضيتان في الكرة السعودية أثارتا دهشتي لتزامنهما: مقترح زيادة اللاعبين الأجانب في دوري روشن، وتجمع عدد كبير من اللاعبين السعوديين في الأندية الكبرى. الأولى تتعلق بمستقبل المنافسة، والثانية بكفاءة توزيع الموارد الفنية بين الأندية. فهل يمكن تطوير الدوري دون معالجة القضيتين معًا؟

لا خلاف على أن استقطاب النجوم الأجانب رفع جودة المنافسة وجاذبية الدوري، لكن مقترحات زيادة العدد الحالي من عشرة إلى 14 أو أكثر تستدعي تقييم أثرها في بناء قوائم الأندية والتوازن التنافسي، وليس الاكتفاء بالمكاسب التسويقية.

في المقابل، تتنافس أندية كبرى على استقطاب لاعبين سعوديين في المراكز نفسها، وقد تتجاوز تعاقداتها احتياجاتها الفنية. وهنا تظهر مسؤولية المدير الرياضي في تحديد احتياجات الفريق، وتوزيع الموارد، وتجنب تجميع الأسماء على حساب التوازن بين الأندية.

وتقدم اللوائح القارية معايير مهمة للمقارنة. فالاتحاد الآسيوي AFC يشترط في دوري أبطال آسيا للنخبة تخصيص ستة أماكن للمُكوَّنين محليًا ضمن قائمة الـ 25، منها ثلاثة على الأقل من تكوين النادي نفسه لإكمال القائمة. ويخصص الاتحاد الأوروبي UEFA ثمانية أماكن، بينها أربعة لمُكوَّني النادي. كما تربط لوائح ترخيص الأندية الآسيوية الاعتماد ببرامج تطوير الشباب وتقييم تنفيذها.

وتعتمد هذه المعايير على مكان تكوين اللاعب، لا جنسيته، ولا تمثل بالضرورة حصصًا للاعب الوطني. وفي السعودية، حيث توجد ضوابط للتسجيل وتطوير الشباب، تبرز الحاجة إلى تقييم فاعليتها، ومراجعة سياسات الاستقطاب وتكدس الكفاءات في الأندية الكبرى، ومدى ارتباط التعاقدات بالاحتياجات الفنية الفعلية.

ويمكن للرابطة والاتحاد، بالتعاون مع الأندية، تقييم أي زيادة مقترحة في عدد الأجانب وفق مؤشرات تشمل جودة المنافسة، وتوازن مستويات الأندية، ومخرجات التكوين المحلي. فنجاح الدوري لا يقاس فقط بقوة أندية المقدمة، بل أيضًا بقدرة بقية الأندية على المنافسة.

فهل تحتاج الكرة السعودية إلى زيادة الأجانب قبل تقييم أثر النظام الحالي؟ وهل يخدم استمرار تجمع اللاعبين السعوديين في الأندية الكبرى مستقبل تطوير الكرة السعودية والمنتخب الوطني؟