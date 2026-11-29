خسِر المدرب الصربي فوك رازوفيتش أمام فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع ثلاثة فرقٍ، آخرها التعاون، فريقه الحالي.

وانتهى لقاء الأهلي وضيفه التعاون، مساء السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة بفوز صاحب الأرض 3ـ1، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وواجه رازوفيتش الفريقَ الغربي للمرة الثامنة بعد ثلاثٍ مع الفيصلي، وأربعٍ مع الفيحاء.

وخسِر الصربي أربعًا من هذه المواجهات السبع، بواقع اثنتين مع الفيصلي، ومثلهما مع الفيحاء، وتعادل في واحدةٍ، وقاد كلًّا من فريقيه السابقين إلى الفوز مرةً واحدةً على الأهلي.

وتعاقد نادي التعاون، في بدايات شهر أكتوبر الماضي، مع المدرب، البالغ من العمر 53 عامًا، لقيادة الفريق الأول، خلفًا لمواطنه زاركو لازيتيتش، الذي أقيل لسوء النتائج.

وقاد رازوفيتش الفريق إلى تحقيق ثلاثة انتصاراتٍ آسيويةٍ، ولا يزال ينتظر فوزه الأول محليًّا. وفي مباراته العاشرة مع «السكري»، خسِر للمرة الخامسة من الأهلي.