اكتسح فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم ضيفه جنوى 4ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 13 للدوري الإيطالي، ليحافظ على فارق النقاط الثلاث خلف لاتسيو، المتصدر بـ 35 نقطةً، لكنْ بشكلٍ مؤقَّتٍ.

وافتتح القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز التسجيل في الدقيقة 29 من تمريرةٍ حاسمةٍ، قدَّمها الفرنسي أندي ديوف، ثم أضاف مواطنه ماركوس تورام، والكرواتي بيتار سوتشيتش هدفين آخرين قبل نهاية الشوط الأول، «40» بتسديدةٍ من داخل منطقة الجزاء، «45+3» من ركلة جزاءٍ.

وفي الشوط الثاني، عزَّز تورام تقدُّم فريقه بهدفٍ رابعٍ «54» من كرةٍ عرضيةٍ أرضيةٍ من الناحية اليمنى، ليُنهي به المباراة التي سيطر عليها إنتر بسهولةٍ.

وسيستضيف إنتر فريق جنوى مرةً أخرى، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا.

وبهذه النتيجة، صعد إنتر إلى المركز الثاني بـ 32 نقطةً، مبتعدًا بنقطتين عن روما، الذي سيستضيف مونزا الأحد.