سجل شون لونجستاف، لاعب الوسط، هدفين، وصنع آخرَ، ليقود فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم للفوز بسهولةٍ على كوفنتري سيتي 3ـ0 ضمن منافسات الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي الممتاز، ومعزِّزًا آماله بالمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وسيطر ليدز على المباراة بعد بدايةٍ قويةٍ من كوفنتري، وكاد أن يسجل هدفًا عبر دومينيك كالفيرت لوين، وإيثان أمبادو، قبل أن يثمر ضغط أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 40 عندما تُرِك كالفيرت ليوين دون رقابةٍ داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفًا برأسه إثر ركلةٍ حرةٍ، نفذها لونجستاف «40».

وضاعف لونجستاف تقدم فريقه بعد خمس دقائق بتسديدةٍ، ارتدَّت من حافة منطقة الجزاء عقب فشل لاعبي كوفنتري في إبعاد عرضية نواه أوكافور بشكلٍ صحيحٍ.

وضغط ليدز من أجل تسجيل هدفٍ ثالثٍ بعد الاستراحة حيث سدَّد أوكافور كرةً مقوَّسةً مرت إلى جوار القائم، لكنَّ لونجستاف لم يخطئ عندما قابل تمريرة جابرييل جودموندسون بتسديدةٍ قويةٍ، تجاوزت كارل راشورث، لتُنهي المباراة.

وبفوزه الثالث تواليًا، رفع ليدز رصيده إلى 20 نقطةً بالمركز السادس، بينما تجمَّد كوفنتري سيتي الـ 16 عند 12 نقطةً.

وفي مباراةٍ أخرى لحساب الجولة ذاتها، انتهى لقاء أستون فيلا ومضيفه إيبسويتش تاون 2ـ2.

سجل لفيلا أليسون إدوارد في الدقيقة 16، وجواو جوميز «17»، فيما جاء هدفا إيبسويتش عبر إيمرسون، وديفيز «18» و«56».

وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 15نقطةً بالمركز الـ 11، مقابل 12 لإيبسويتش بالمركز الـ 15 بـ 12 نقطة.