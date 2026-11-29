تُوِّج فريق بالميراس البرازيلي الأول لكرة القدم بلقب كوبا ليبرتادوريس، السبت، للمرة الرابعة بتغلُّبه على إستوديانتس الأرجنتيني 1ـ0 في المباراة التي جرت على ملعب «سينتيناريو» في مونتفيديو، العاصمة الباراجويانية، وحضرها السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي.

وتعدُّ هذه المرة الثامنة تواليًا التي يُتوَّج فيها فريقٌ برازيلي بالبطولة الأبرز في أمريكا الجنوبية، التي تعادل دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد الجناح الباراجوياني رامون سوسا في الدقيقة 52 بتسديدةٍ من مسافةٍ قريبةٍ بعد تمريرةٍ رأسيةٍ من جون أرياس، جناح وولفرهامبتون السابق، ليمنح فريقه اللقب الثالث في سبعة أعوامٍ.

وسنحت فرصٌ لإستوديانتس لإدراك لتعادل، وسدَّد جيدو كاريلو، لاعب ساوثهامبتون السابق، ركلةً مقصيةً، تصدَّى لها الحارس كارلوس ميجيل، ليخسر فرصة إضافة لقبٍ ثانٍ إلى خزائنه بعد 2009 عندما كان خوان سيباستيان فيرون، رئيس النادي، قائدًا للفريق.

وكان أول ألقاب بالميراس في البطولة عام 1999، ثم حقق اثنين آخرين في 2020 و2021، ليعادل السبت رقم فلامنجو الذي حصد البطولة أعوام 1981، و2019، و2022، و2025. وإجمالًا، فاز بالكأس 12 فريقًا برازيليًّا بمجموع 26 لقبًا.