مُنِي فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بهزيمةٍ مفاجئةٍ على ملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس 1ـ2، السبت، ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني، ليتنازل عن المركز الثاني لمصلحة جاره أتلتيكو، الفائز على مضيفه إلتشي 3ـ2.

وشهدت المواجهة في «سانتياجو برنابيو» طرد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، في الدقيقة 88 بعد أن حاول الحصول على ركلة جزاءٍ بادعاء التعرُّض للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حقق الفوز في مبارياته العشر الأخيرة بمختلف المسابقات، لكنَّه وجد نفسه متأخرًا بهدفين أمام ألافيس بتوقيع توني مارتنيز «22»، وأنخيل بيريز «62».

ونجح الفرنسي كيليان مبابي في تقليص الفارق لمصلحة الريال «69»، لكنَّ أصحاب الأرض عجزوا عن إدراك التعادل، فيما تلقَّى بيلينجهام بطاقةً صفراء ثانية في الدقائق الأخيرة بعد أن سقط داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم في البداية ركلة جزاءٍ لمصلحة الريال، ثم ألغى قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» حيث عدَّ أن اللاعب لم يتعرَّض لأي مخالفةٍ، بل وأشهر أيضًا البطاقة الصفراء الثانية له، ثم الحمراء.

وبهذه الخسارة، بقي ريال مدريد في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن أتلتيكو، أمَّا ألافيس، فرفع رصيده إلى 19 نقطةً بالمركز الثامن.

ويواجه برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، ديبورتيفو لاكورونيا، الأحد، ولديه الفرصة لتوسيع الفارق مع الريال إلى ست نقاط.