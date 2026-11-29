يعود فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الأحد، إلى ملعب ريازور لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا للمرة الأولى منذ 29 أبريل 2018، أي قبل 3136 يومًا، في مباراةٍ ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وانتهت المواجهة الـ 92 بين الفريقين بفوز برشلونة 4ـ2، ليحتفل الكاتالوني بالتتويج بلقب الدوري، بينما ودَّع لاكورونيا الأضواء عقب تلك الخسارة، وعاد الموسم الجاري إثر غيابٍ استمرَّ ثمانية أعوامٍ وسبعة أشهرٍ، تنقَّل خلالها بين الدرجتَين الثانية والثالثة.

ووسَّع برشلونة الفارق في عدد الانتصارات أمام مضيفه إلى 53 مقابل 21 خسارة، و18 تعادلًا. ويتصدَّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدول هدافي المواجهات بـ 20 هدفًا، من بينها ثلاثيةٌ في المباراة الأخيرة.

ومقابل 29 لقبًا لبرشلونة، تُوِّج لاكورونيا مرةً واحدةً بالبطولة موسم 1999ـ2000 بـ 69 نقطةً، وهو الرصيد الأقل لبطل الدوري بنظام الـ 38 جولةً، واحتساب الفوز بثلاث نقاطٍ. وللمفارقة، حلَّ الفريق الكاتالوني وصيفًا بفارق خمس نقاطٍ.

ويصل برشلونة، بطل الموسمين الماضيين، إلى ملعب المباراة متصدرًا جدول الترتيب بـ 36 نقطةً، فيما يحتل لاكورونيا المركز الـ 12 بـ 15 نقطةً.

وارتدى قميص كلٍّ من الفريقين أكثر من 40 لاعبًا، من بينهم أسماءٌ لامعةٌ، منهم البرازيلي ريفالدو الذي تألَّق مع لاكورونيا موسم 1996ـ1997 قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويصبح أحد أهم لاعبيه، ويُتوِّج تميُّزه بالكرة الذهبية وعديدٍ من الألقاب المحلية والأوروبية.

وستشهد مباراة الأحد مشاركة بعض الوجوه المألوفة بين الفريقين حيث يضمُّ لاكورونيا ثلاثة لاعبين مثَّلوا برشلونة من قبل، هم الإسبانيان مارك كاسادو، وأداما تراوري، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وكاسادو، هو خريج أكاديمية «لاماسيا»، وانتقل معارًا خلال «الميركاتو» الصيفي الماضي، وخاض خمس مبارياتٍ مع لاكورونيا بعد أن أبعدته إصابة الكتف عن الملاعب شهرًا تقريبًا.

كذلك تخرَّج تراوري في الأكاديمية، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول موسم 2013ـ2014. وبعد فتراتٍ بالدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، وميدلسبرة، وولفرهامبتون، عاد اللاعب إلى برشلونة معارًا في يناير 2022، ولعب 17 مباراةً.

وانضمَّ تراوري «ثماني مبارياتٍ دولية» إلى لاكورونيا مطلع الموسم الجاري، وشارك في 11 مباراةً حتى الآن.

في حين، قضى أوباميانج نصف موسم 2021ـ2022 مع برشلونة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وسجل له 13 هدفًا. وبعد رحلةٍ مع القادسية السعودي، ومارسيليا الفرنسي، انضمَّ الهدَّاف الجابوني إلى صفوف أصحاب الأرض، يوليو الماضي، وسجل خمسة أهدافٍ في عشر مباريات.